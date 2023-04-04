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Приметы и советы

Госдума приняла законопроект об ужесточении требований к производителям алкоголя

Евгений Жуков
Общество
Госдума приняла законопроект об ужесточении требований к производителям алкоголя
Фото: Пресс-служба Госдумы

Депутаты Государственной думы в ходе заседания во вторник, 4 апреля приняли в первом чтении законопроект о регулировании деятельности производителей этилового спирта и алкогольной продукции, относящейся к спиртным напиткам.

Согласно инициативе, депутаты предлагают увеличить требования к уставному капиталу организаций, обращающихся за получением лицензии на производство этилового спирта. При принятии документа показатель вырастит с 10 до 100 миллионов рублей.

При этом законом вводится запрет на оплату уставного капитала неденежными средствами, а также средствами, полученными взаймы. У компании смогут отозвать лицензию на производство этилового спирта, если стоимость ее активов опустится ниже указанной суммы.

В данном проекте также говорится о предложении установить требования к деловой репутации физических лиц — членов органов управления. По мнению депутатов, такое лицо не сможет получить лицензию на осуществление видов деятельности по производству, хранению и поставкам алкогольной продукции, если ее отозвали у него менее пяти лет назад, передает ТАСС.

Накануне президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому в стране будет создан реестр производителей пива и пивной продукции. Он будет вестись при помощи единой системы учета объема производства и оборота этилового спирта.

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