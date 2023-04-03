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Путин подписал закон о создании реестра производителей пивных напитков

Лейла Алиева
Общество
Путин подписал закон о создании реестра производителей пивных напитков
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому в стране будет создан реестр производителей пива и пивной продукции. Соответствующий документ опубликован в понедельник, 3 апреля.

Реестр будет вестись при помощи единой государственной автоматизированной информационной системы учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (ЕГАИС).

Порог допустимой мощности для производства пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, при котором не требуется оснащение счетчиками измерения и учета объема выпуска, с 1 сентября следующего года снизится до 100 тысяч декалитров в год, отмечается в документе.

С 1 апреля в России началась обязательная маркировка пива, разлив которого осуществлялся в кеги. Соответствующее постановление правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно документу, обязательная маркировка распространяется как на напитки, содержащие алкоголь, так и на безалкогольные.

По словам Владимира Путина, проблему алкоголизма в стране можно решить, для этого у людей должны быть возможности для саморазвития.

Алкоголь Россия Владимир Путин
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