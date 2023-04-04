Подготовку поправок к УК о запрете треш-стримов начали в Госдуме

Фото: shutterstock

В Государственной думе готовят поправки к Уголовному кодексу о запрете треш-стримов, в частности, предусматривающие наказание до двух лет лишения свободы за распространение противоправного контента с участием несовершеннолетних.

Согласно документу, распространение в Сети «из корыстных либо хулиганских побуждений» видеоматериалов с изображением незаконных деяний, совершенных с особой жестокостью лицом, ранее подвергнутым административной ответственности, и с участием несовершеннолетних будет наказываться штрафом в размере до двух миллионов рублей.

Также по решению суда лицо будет наказано обязательными работами на срок до 480 часов, либо исправительными или принудительными работами на срок до двух лет. Кроме того, лицо может быть лишено свободы на срок до двух лет, передает РИА Новости.

12 марта в пресс-службе председателя думского комитета по молодежной политике Артема Метелева заявили, что треш-стримеров могут начать наказывать по российскому Уголовному кодексу и штрафовать на сумму до миллиона рублей.