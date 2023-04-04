Стало известно о состоянии упавшего с 19-го этажа мужчины в Воронеже

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Упавший с 19-го этажа житель Воронежа практически не получил травм, обычно такие пациенты сразу уходят домой. Таким мнением поделился во вторник, 4 апреля, главврач воронежской больницы скорой медицинской помощи № 1 Игорь Банин.

По словам специалиста, мужчина получил лишь легкую черепно-мозговую травму, а также один перелом мелкой кости. Никаких других патологий врачи пока не зафиксировали.

При этом Банин добавил, что обычно удары после падения с такой высоты «бесследно не проходят». В связи с этим доктора продолжат наблюдать за пациентом какое-то время. Сейчас его состояние стабильное, однако «это не значит, что все критические моменты и острые углы уже пройдены».

— На данный момент он отделался не просто легкими травмами — он, считайте, вообще без травм. Если бы не падение с такой высоты, обычно пациенты с такой травмой домой уходят... То, в каком он состоянии поступал, — это состояние неудовлетворительное, где-то на уровне средней тяжести, не более того, — рассказал специалист, добавив при этом, что он в своей рабочей практике никогда не встречал подобного.

Характеризуя пациента, Банин заявил, что мужчина — «нормальный, адекватный человек, с которым можно пообщаться», передает РИА Новости.

Также известно, что выпавший с 19-го этажа мужчина после приземления на автомобиль поднялся и запел песню Аллы Пугачевой «Любовь, похожая на сон».