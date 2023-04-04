Ведущий Fox News: Бездарная политика Байдена лишает США мирового лидерства

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Соединенные Штаты лишаются мирового лидерства из-за бездарной политики президента страны Джо Байдена. Таким мнением во вторник, 4 апреля, поделился ведущий телеканала Fox News Стив Хилтон.

— Байден, похоже, оттолкнул всех своей ханжеской, абсолютно бездарной внешней политикой… Что происходит с Америкой? Раньше мы были мировым лидером… Все это — серьезнейшее унижение не только для Америки, но и лично для Байдена, — заявил ведущий.

По словам Хилтона, раньше все стремились стать союзниками Вашингтона, однако сегодня на мировой арене «красуется» председатель КНР Си Цзиньпин, в то время как американский лидер «пошатывается, словно спросонок», передает РИА Новости.

В марте текущего года в США потерпели крах сразу три банка с общей суммой активов более 330 миллиардов долларов. Вашингтон поспешил успокоить население, заявив, что банковская система страны находится в безопасности. Однако пресса и некоторые профильные специалисты видят в происходящем предвестие экономического кризиса. Что происходит с американскими банками и как это отразится на России — в материале «Вечерней Москвы».