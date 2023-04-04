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«У нас прекрасные отношения»: Асмус призналась, что все еще живет у Харламова

Евгений Белоусов
Общество
«У нас прекрасные отношения»: Асмус призналась, что все еще живет у Харламова
Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Актриса Кристина Асмус призналась, что все еще живет под одной крышей со своим бывшим супругом, комиком Гариком Харламовым.

— У нас прекрасные отношения с Гариком, очень хорошие, теплые и дружеские. Мы действительно живем на разных этажах, но видимся почти каждый день. Мы продолжаем жить вместе, — заявила она.

Однако Асмус добавила, что совсем скоро пара собирается разъезжаться, передает The Voice.

Несмотря на слова актрисы о дружеских и хороших отношениях с бывшим мужем, Харламов и Асмус уже давно конфликтуют. С момента развода актрисы Кристины Асмус и комика Гарика Харламова прошло два года. В декабре прошлого года Харламов пошутил про оставленный им жене после расставания дом.

На шутку юмориста бывшая супруга отреагировала сразу же, приняв ее в штыки. Такое поведение бывшей невестки привлекло внимание мамы Харламова Натальи. Она назвала эту ситуацию «беспределом» и посоветовала Асмус обсудить все разногласия с бывшим мужем дома, где, по словам Натальи, они все вместе проживают.

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