Мотоциклист врезался в автомобиль каршеринга на юго-западе Москвы

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Москва, проспект Генерала Дорохова Карта всех событий

Вечером во вторник, 4 апреля, на юго-западе столицы водитель спортбайка попал в ДТП. Он столкнулся с машиной каршеринга. Кадры инцидента разместили очевидцы в социальных сетях.

Авария произошла на проспекте Генерала Дорохова около 21:00. На кадрах запечатлены части разбитого мотоцикла. Чуть поодаль лежит и сам мотоциклист. О его состоянии пока ничего не известно, на видео он был без сознания.

Рядом находится машина каршеринга, под задними колесами которой лежит помятый мотоцикл. Дальше стоят автомобили неравнодушных граждан, которые остановились, чтобы помочь пострадавшим, передает РЕН ТВ.

4 апреля на Артековской улице в районе дома № 2 произошла авария с участием двух автомобилей. Все обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение транспорта в районе инцидента было полностью перекрыто.