Ручка и пластиковый контейнер: шесть неожиданных вещей, необходимых в отпуске

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Собираясь в отпуск, люди часто кладут в чемодан много ненужных вещей, но забывают самое необходимое. О том, что обязательно стоит взять с собой на отдых, «Вечерней Москве» рассказал эксперт по туризму Николай Мельник.

Крем для и от загара

По словам собеседника «ВМ», в странах с жарким климатом такие средства всегда необходимы, даже если человек уверен, что он не обгорает на солнце.

Ручка

Когда туристы летят в другую страну, они заполняют миграционную карту или карту здоровья. В терминалах аэропорта для этой цели очень сложно найти обычную ручку, рассказал Мельник.

— Это специальная уловка туристического бизнеса. Обычно у терминалов есть специально обученные люди, которые предложат заполнить эти документы вместо вас за деньги, — отметил он.

Зубная паста, щетки и другие предметы личной гигиены

Их стоит взять с собой тем, кто не любит пользоваться одноразовыми предметами, которые предлагает отель. Лучше взять их с собой сразу, чтобы не покупать на месте, рекомендовал эксперт.

Пляжная сумка

По мнению Мельника, на отдыхе с детьми — это незаменимая вещь, которая позволяет взять с собой все необходимые принадлежности.

Пластиковые контейнеры

Настоящий лайфхак для семейных пар с детьми, уверен эксперт.

— Дети хотят есть постоянно. А в контейнеры удобно сложить продукты с завтрака (колбаски, фрукты, овощи или орехи), чтобы взять с собой и подкармливать детей до обеда, — поделился секретом Мельник.

Дополнительный чемодан

Лишний чемодан не так просто взять с собой на отдых, заметил Мельник, но это очень удобно для тех, кто планирует покупать сувениры и подарки друзьям или родственникам.

— Многие недооценивают собственных аппетитов и набирают очень много сувениров и вещей на отдыхе. Особенно те, кто отдыхает в Турции. Поэтому очень часто людям приходится покупать дополнительный чемодан или сумку. На этот случай удобно, если у вас уже будет с собой свободный багаж, — заключил эксперт.