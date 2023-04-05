«Колхоз колхозом»: в Сети высмеяли Брухунову в наряде за полмиллиона рублей

Фото: Telegram / mamashaVagashi

Журналистка Ксения Собчак часто обсуждает в соцсетях последние новинки моды и делится своими образами. На звание фэшн-иконы претендует и молодая жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова. Но телеведущая считает, что избраннице артиста есть чему поучиться, поэтому с удовольствием обсуждает ее стиль в Сети. Она даже завела традицию: каждую весну изучает образы супруги юмориста и делится ценами на те или иные ее вещи.

Так, по оценке Собчак, новый весенний образ Брухуновой, в котором она предстала в соцсетях, потянул на 500 тысяч рублей, и это не считая стоимости пальто.

— Продолжаю ставшую ежегодной традицию — приветствую теплую погоду очередным луком супруги Петросяна. В этот раз так: сумка Prada Cleo за 315 тысяч рублей, лоферы тоже Prada за 95 тысяч рублей, очки Dior за 42 800 рублей, вязаная шапка российского бренда Svyazat за пять тысяч рублей. А вот пальто вычислить не удалось, может, вы поможете, — написала журналистка в Telegram-канале.

Одна из подписчиц сообщила, что на жене Петросяна пальто Balenciaga за 280 тысяч рублей. Другие фолловеры отметили, что на модели этого бренда пуговицы другого цвета, и предположили, что это пальто российского бренда стоимостью 13500 рублей. Также многие пользователи высказались, что при таких деньгах Брухунова могла бы выглядеть более стильно.

«Тот случай, когда деньги есть, а вкуса нет»; «Несмотря на ценник, ну сельпо же»; «Вот как ее ни одень, а все колхоз колхозом»; «Вещи дорогие. Но выглядит она в них почему-то почти так же, как юмор Петросяна», — написали фолловеры.

В январе Татьяна Брухунова в беседе с подписчиком в соцсети назвала три слова, которые выдают безграмотного человека.