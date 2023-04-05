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Приметы и советы

Андрей Макаревич сочинил оскорбительную песню про спецоперацию

Юлия Курганова
Общество
Андрей Макаревич сочинил оскорбительную песню про спецоперацию
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Музыкант Андрей Макаревич* посвятил песню участникам специальной военной операции на Украине, в которой оскорбил их. Артист сейчас живет в Израиле, продолжая оттуда делиться своим творчеством.

Знаменитость спел песню от лица военного, который участвует в СВО.

— Кто сумел отбиться, а кто смотался быстро, а меня поймали — и в военкомат, — поет Макаревич.

В конце композиции герой погибает, а его семья получает жалкие деньги за утрату близкого человека.

Оскорбительные слова артиста сразу же разошлись по социальным сетям, сообщает портал Ctnews.

31 марта стало известно, что московская полиция проводит проверку в отношении музыканта и комика Семена Слепакова по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ после того, как он разместил песню, критикующую спецоперацию на Украине. В настоящее время артист проживает в Израиле. Ранее он разместил в Сети песню «Колыбельная», где звучат критика и высмеивание СВО.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

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