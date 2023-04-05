Москвичи назвали необходимый им для счастья доход

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Необходимый для счастья доход озвучили 1500 жителей столицы в опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob. По их словам, для комфортной жизни им хочется получать 260 тысяч рублей в месяц.

Это максимальный показатель среди всех городов в России. На второй строчке в рейтинге оказались петербуржцы — им для счастья необходимо 230 тысяч рублей. Замыкает тройку лидеров Владивосток, жители которого мечтают зарабатывать в среднем 220 тысяч рублей в месяц.

Также в пятерку попали Ростов-на-Дону с 210 тысячами рублей и Хабаровск (205 тысяч рублей).

В относительном выражении денежные запросы больше всего выросли в Оренбурге, Северной столице, Ижевске и Пензе (плюс 13–18 процентов), сообщает РБК.

Недавно была названа самая высокооплачиваемая вакансия в небольших российских городах. В списке оказались акушер-гинеколог, директор по строительству объектов энергетики и директор магазина. В Мурманске высоко оплачивается труд старшего механика, ему предлагают зарплату от 143 тысяч рублей, в Архангельске — менеджера по работе с ключевыми клиентами малого бизнеса (от 86 тысяч рублей).