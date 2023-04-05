Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

Свыше 700 человек присоединились к ассоциации клубов центров московского долголетия. Об этом в среду, 5 апреля, рассказал министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента труда и социальной защиты населения Евгений Стружак.

— Ассоциация клубов долголетия — совершенно новая и оригинальная городская инициатива активных участников центров московского долголетия...Сейчас к ассоциации присоединились более 700 жителей «серебряного» возраста, — сказал он.

Самые инициативные москвичи старшего возраста вместе организуют городские мероприятия и акции в социальных сетях, продумывают сценарии концертных программ, соревнований и интеллектуальных викторин, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

3 апреля заместитель руководителя столичного департамента труда и социальной защиты населения Владимир Филиппов сообщил, что свыше шести тысяч заявок подали москвичи старшего поколения на участие в фестивале «Дороги, которые мы выбираем…». Второй тур фестиваля пройдет в апреле, а церемония закрытия состоится 30 мая во Дворце творчества детей и молодежи «Хорошево».

Также стало известно о наборе в сводный хор проекта «Московское долголетие». Стать участником музыкального проекта могут все желающие москвичи старшего поколения с любым уровнем вокальных данных.