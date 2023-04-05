Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Детский сад на 250 мест с бассейном построят в Зеленограде

Никита Худяков
Город
Детский сад на 250 мест с бассейном построят в Зеленограде
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

В районе Крюково ЗелАО появится новый детский сад на 250 мест с бассейном. Об этом в среду, 5 апреля, рассказал председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.

— Будущее дошкольное учреждение станет частью программы комплексного освоения территории бывшей промзоны Центра информатики и электроники, в ходе которой появится новый городской квартал с объектами деловой и социальной инфраструктуры. Трехэтажное здание общей площадью свыше пяти тысяч квадратных метров рассчитано на 250 мест, — сказал он.

Кроме того, территория и здание будут адаптированы для детей с ограниченными возможностями здоровья. Для них сделают удобные входные зоны и обустроят безбарьерный доступ во все групповые помещения, физкультурный и музыкальный залы.

Председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова отметила, что это первый детский сад на территории жилого комплекса, передает официальный сайт мэра Москвы.

3 апреля мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на севере столицы в этом году планируется построить ряд социальных объектов, в частности детские сады, школы и поликлиники.

Строительство Детские сады Зеленоградский административный округ (ЗелАО)
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Символ веры: что это?

Андрей Марочкин
Андрей Марочкин

Грязные игры против Трампа: посадят ли бывшего президента США за решетку?

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Осторожно, фрукты: почему врачи постоянно призывают нас отказываться от продуктов

Алексей Шапошников
Алексей Шапошников

Впечатляющие инвестиции

Иван Кудря
Иван Кудря

Источник эндорфинов: почему важно заниматься спортом

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Время собирать и разбрасывать танки

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Добыть воду на Луне

Все мнения
О проекте