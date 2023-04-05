Детский сад на 250 мест с бассейном построят в Зеленограде

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

В районе Крюково ЗелАО появится новый детский сад на 250 мест с бассейном. Об этом в среду, 5 апреля, рассказал председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.

— Будущее дошкольное учреждение станет частью программы комплексного освоения территории бывшей промзоны Центра информатики и электроники, в ходе которой появится новый городской квартал с объектами деловой и социальной инфраструктуры. Трехэтажное здание общей площадью свыше пяти тысяч квадратных метров рассчитано на 250 мест, — сказал он.

Кроме того, территория и здание будут адаптированы для детей с ограниченными возможностями здоровья. Для них сделают удобные входные зоны и обустроят безбарьерный доступ во все групповые помещения, физкультурный и музыкальный залы.

Председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова отметила, что это первый детский сад на территории жилого комплекса, передает официальный сайт мэра Москвы.

3 апреля мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на севере столицы в этом году планируется построить ряд социальных объектов, в частности детские сады, школы и поликлиники.