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Ударный дрон украинских боевиков упал рядом с Запорожской АЭС

Никита Худяков

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Ударный дрон украинских боевиков упал рядом с Запорожской АЭС
Фото: flickr/iaea_imagebank

Украинский ударный беспилотный летательный аппарат польского производства упал в непосредственной близости от Запорожской атомной электростанции. Об этом в среду, 5 апреля, сообщил командир подразделения ВС РФ, обеспечивающего безопасность АЭС.

— Украинский режим предпринял очередную попытку атаковать электростанцию БПЛА производства Польши, несмотря на присутствие на станции сотрудников МАГАТЭ. Вес аппарата составлял более двух килограммов, — сказал он.

Военный отметил, что целью атаки украинского беспилотника была ЗАЭС. На данный момент специалистами устанавливаются причины падения БПЛА, передает РИА Новости.

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси прибыл на Запорожскую АЭС 29 марта, это уже второй его визит на станцию в Энергодаре. Всего туда приехало 11 человек, среди которых — сам Гросси, три инспектора для ротации, а также семь представителей департамента безопасности и поддержки ООН. Во время этого визита Гросси заявил, что агентство ведет разработку новой концепции защиты Запорожской АЭС.

Украина Россия Беспилотники АЭС
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