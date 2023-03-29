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В МАГАТЭ заявили о разработке новой концепции защиты Запорожской АЭС

Полина Пашкина

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
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В МАГАТЭ заявили о разработке новой концепции защиты Запорожской АЭС
Фото: flickr/iaea_imagebank

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) ведет разработку новой концепции защиты Запорожской атомной электростанции (АЭС). Об этом в среду, 29 марта, сообщил глава агентства Рафаэль Гросси.

— В работе были и есть различные концепции. Создание плана в процессе, — приводит слова Гросси РИА Новости.

Уточняется, что если прежний план подразумевал создание широкой защитной зоны, то теперь в МАГАТЭ обдумывают более локальный проект.

Генеральный директор МАГАТЭ отметил, что данная работа ведется с властями России и Украины с целью реализации мер по защите станции.

Гросси прибыл на Запорожскую АЭС в среду, 29 марта. Это уже второй его визит на станцию в Энергодаре.

Гросси входит в делегацию МАГАТЭ, в составе которой числятся 11 человек — глава агентства, три инспектора для ротации, семь представителей департамента безопасности и поддержки ООН.

В феврале появились сообщения о планируемом визите Гросси в Москву. Уточнялось, что во время поездки мог быть поднят вопрос создания зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС. Однако позднее информацию о визите Гросси опровергли.

Украина Россия МАГАТЭ АЭС
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