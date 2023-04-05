«Вашингтон» Овечкина впервые с 2014 года не попал в плей-офф НХЛ

Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Клуб «Вашингтон Кэпиталз» потерял шансы на выход в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом стало известно в среду, 5 апреля.

После победы «Флориды Пантерз» над «Баффало Сейбрз» в регулярном чемпионате со счетом 2:1, «Вашингтон» лишился математических шансов на выход в плей-офф.

Команда набрала 77 очков после 77 матчей и занимает 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции. Даже при возможном равенстве очков «Вашингтон» уступит «Флориде» и «Нью-Йорк Айлендерс» по дополнительным показателям.

Клуб из столицы США не сыграет в плей-офф впервые с сезона-2013/14. В том регулярном чемпионате команда заняла девятое место, набрав 90 очков в 82 играх. Тогда «Вашингтон» отстал от ближайших соперников на три очка.

Американский клуб с россиянином Александром Овечкиным в составе не вышел в плей-офф НХЛ в четвертый раз.

18 марта Овечкин мощным броском шайбы снес вратарю соперника шлем. Это произошло во время матча НХЛ между «Вашингтоном» и «Сент-Луис Блюз». Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу «Сент-Луиса».