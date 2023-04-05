«Никаких следов его работы»: СМИ сообщили о закрытии Роскомнадзором телеканала Крутого и Кормильцева

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Роскомнадзор закрыл канал «Русское музыкальное телевидение», созданный композитором Игорем Крутым и основателем «Муз-ТВ» Вячеславом Кормильцевым. Об этом в среду, 5 апреля, сообщает Telegram-канал Mash.

Уточняется, что телеканал был создан еще 20 лет назад, однако, как выяснил Mash, Роскомнадзор после проверки «не нашел никаких следов его работы». В результате, согласно решению суда, «Русское музыкальное телевидение» было ликвидировано в качестве СМИ.

В июне прошлого года в Госдуме предложили при первом нарушении лишать СМИ лицензии на три месяца. При повторном нарушении предписание в отношении СМИ вынесут на срок не более полугода.

Позже Генпрокуратура России подготовила порядок действий и список нарушений, позволяющих приостанавливать деятельность СМИ и прекращать действие лицензии. Так, основаниями для перечисленных мер могут стать публикации, выдаваемые как правдивые, но на самом деле являющиеся недостоверными и создающими угрозу причинения вреда жизни или здоровью.