Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Владельцы апартаментов еще в 17 зданиях Москвы получат льготу по налогу на имущество

Лейла Алиева
Город
Владельцы апартаментов еще в 17 зданиях Москвы получат льготу по налогу на имущество
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

В реестр апартаментов, собственники которых получат льготу по налогу на имущество физлиц, включили еще 17 зданий. Об этом в среду, 5 апреля, сообщила министр правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

Согласно действующему законодательству, апартаменты не являются жилыми помещениями и облагаются налогом на имущество физических лиц по ставке 0,5 процента от кадастровой стоимости. При этом если помещение расположено в здании, которое включено в перечень торгово-офисных объектов недвижимости, то налог платится по повышенной ставке 1,5 процента.

— Для предоставления льготы правительство Москвы ежегодно актуализирует реестр апартаментов, в который включаются здания с апартаментами, отвечающими указанным критериям. До текущих изменений он насчитывал 26 московских зданий, теперь к ним добавлено еще 17, — приводит слова Багреевой официальный сайт мэра Москвы.

В декабре прошлого года из списка торгово-офисных объектов недвижимости, облагаемых налогом на имущество от кадастровой стоимости, исключили 391 объект.

Налоги Жилье Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Символ веры: что это?

Андрей Марочкин
Андрей Марочкин

Грязные игры против Трампа: посадят ли бывшего президента США за решетку?

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Осторожно, фрукты: почему врачи постоянно призывают нас отказываться от продуктов

Алексей Шапошников
Алексей Шапошников

Впечатляющие инвестиции

Иван Кудря
Иван Кудря

Источник эндорфинов: почему важно заниматься спортом

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Время собирать и разбрасывать танки

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Добыть воду на Луне

Все мнения
О проекте