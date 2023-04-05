Владельцы апартаментов еще в 17 зданиях Москвы получат льготу по налогу на имущество

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

В реестр апартаментов, собственники которых получат льготу по налогу на имущество физлиц, включили еще 17 зданий. Об этом в среду, 5 апреля, сообщила министр правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

Согласно действующему законодательству, апартаменты не являются жилыми помещениями и облагаются налогом на имущество физических лиц по ставке 0,5 процента от кадастровой стоимости. При этом если помещение расположено в здании, которое включено в перечень торгово-офисных объектов недвижимости, то налог платится по повышенной ставке 1,5 процента.

— Для предоставления льготы правительство Москвы ежегодно актуализирует реестр апартаментов, в который включаются здания с апартаментами, отвечающими указанным критериям. До текущих изменений он насчитывал 26 московских зданий, теперь к ним добавлено еще 17, — приводит слова Багреевой официальный сайт мэра Москвы.

В декабре прошлого года из списка торгово-офисных объектов недвижимости, облагаемых налогом на имущество от кадастровой стоимости, исключили 391 объект.