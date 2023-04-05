Территорию площадью более двух тысяч «квадратов» освободили от самостроя в СЗАО

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

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Комплекс из семи самостроев общей площадью свыше 2,1 тысячи квадратных метров ликвидировали в столичном районе Южное Тушино. Об этом в среду, 5 апреля, рассказал начальник Госинспекции по недвижимости, входящей в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы, Иван Бобров.

По его словам, сотрудники контрольного ведомства зафиксировали признаки самовольной постройки и незаконного использования земельного участка по адресу Строительный проезд, владения 4, 4а, строения 1, 2.

Специалисты установили, что на территории располагался незаконный комплекс сооружений, в которых находились склады и автотехнические постройки. Участок общей площадью более двух тысяч «квадратов» по периметру был огорожен забором.

Ранее эта территория была предоставлена в аренду без права капитального строительства. После истечения договорных обязательств она подлежала освобождению, однако арендатор этого не сделал и продолжал осуществлять на ней коммерческую деятельность.

— Участок использовался в коммерческих целях неправомерно. В самострое обустроили автотехцентр и склады. Плата за пользование землей не вносилась, поэтому были приняты меры по демонтажу незаконных объектов и освобождению территории, — рассказал Бобров.

На данный момент объект ликвидирован.

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