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Трамваи трех маршрутов задерживаются на улице Преображенский вал из-за ДТП на путях

Лейла Алиева
Происшествия
Трамваи трех маршрутов задерживаются на улице Преображенский вал из-за ДТП на путях
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва
Москва, улица Преображенский Вал Карта всех событий

Трамваи № 11, 36 и 46 задерживаются на улице Преображенский вал из-за столкновения автомобилей на путях. Об этом в среду, 5 апреля, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

Инцидент произошел в районе остановки «Преображенское кладбище». На данный момент маршруты временно изменены. В Telegram-канале «Дептранс. Оперативно» пассажиров призвали быть внимательными и следить за объявлениями водителей.

Похожая ситуация произошла на Живописной улице на северо-западе Москвы. Всего же, согласно статистике, в столице с начала года из-за различных аварий на путях трамваи задержались на 15 часов.

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