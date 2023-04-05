Диетолог Макиша рассказала, как томаты помогают сохранить молодость кожи

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Многие свежие овощи известны нам как ценный источник клетчатки и ряда витаминов. Своими особенностями обладают и томаты, которые богаты минералами и антиоксидантами. О полезных свойствах этих овощей рассказала диетолог Марина Макиша.

В помидорах содержится много ликопина, бета-каротинов, которые защищают клетки от повреждения свободными радикалами, способствуют сохранению женской красоты и молодости. Витамин А играет важную роль в защите кожи от ультрафиолета.

Кроме того, в помидорах содержится до 30 процентов суточной нормы витамина С, он необходим для защиты иммунитета и выработки коллагена.

Томаты также богаты пищевой клетчаткой, она важна для работы кишечника. Если нарушен баланс микрофлоры, то на коже могут появиться высыпания, передает Life.ru.

Помидоры также стоит включить в рацион для профилактики онкологии. Врачи отмечают, что ликопин, который способствует профилактике, содержится в помидорах, дыне, винограде, персиках, а также в арбузах, передает Nation news.

Нутрициолог Наталья Конюхова ранее назвала продукты, которые нужно есть для сохранения молодости.