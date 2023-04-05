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Специалисты завершили капитальный ремонт центра культуры и досуга «Академический»

Араз Салехов
Город
Специалисты завершили капитальный ремонт центра культуры и досуга «Академический»
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы
Москва, Болотниковская улица, 52к4 Карта всех событий

В новом здании центра культуры и досуга «Академический» завершился капитальный ремонт. Об этом в среду, 5 апреля, сообщил первый заместитель руководителя Департамента капитального ремонта города Москвы Антон Мельников.

— Для центра культуры и досуга «Академический» выполнили капитальный ремонт в отдельно стоящем здании площадью 464,3 квадратного метра на Болотниковской улице (дом 52, корпус 4). Одновременно в центре смогут заниматься и проводить досуг не менее 100 человек, — сказал он.

Здесь будут проходить групповые занятия по различным направлениям художественного и научно-технического творчества, а также постановки и концерты, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Также стало известно о проведении капремонта в доме № 6 на улице Довженко. Фасад здания восстановят при помощи полимерцементной смеси на армирующих сетках.

Кроме того, в Москве стартовал капитальный ремонт доходного дома 1914 года постройки по адресу улица Малая Пионерская, дом 21, строение 1. Восстановительные работы начнутся с расчистки и ремонта штукатурного слоя. Затем специалисты починят кирпичную кладку, приведут в порядок швы и нанесут антигрибковую кладку.

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