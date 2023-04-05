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Андрей Бочкарев: Почти четыре миллиона «квадратов» недвижимости ввели в Москве за первый квартал 2023 года

Араз Салехов
Город
Андрей Бочкарев: Почти четыре миллиона «квадратов» недвижимости ввели в Москве за первый квартал 2023 года
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

За первый квартал этого года в столице построили и ввели в эксплуатацию почти четыре миллиона квадратных метров недвижимости. Об этом в среду, 5 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— С начала года в Москве за счет инвесторов и городского бюджета введено в эксплуатацию 152 объекта различного назначения общей площадью более чем на 3,9 миллиона квадратных метров, — сказал он.

По его словам, из них почти 1,9 миллиона «квадратов» предназначены для жилья. Вклад девелоперов в общую «копилку» ввода можно оценить как значительный. При этом в общей сложности в планах на этот год ввести порядка 8,5 миллиона «квадратов» недвижимости, заключил заммэра.

30 марта мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что порядка миллиона квадратных метров жилья планируется построить в этом году в столице по программе реновации. При этом половину объектов составят детские сады, школы и спорткомплексы. Всего в 2023 году снесут около 200 старых пятиэтажек.

Эксперты ранее назвали преимущества программы комплексного развития территорий Москвы. Независимый экономист Андрей Бархота заявил, что комплексное развитие объектов позволяет решать сразу несколько задач. Это выделение участков для строительства нового жилья и коммерческих зданий, благоустройство территорий.

Строительство Статистика Недвижимость Москва Андрей Бочкарев
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