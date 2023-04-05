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В Минпромторге подтвердили открытие магазинов Inditex в РФ под новыми названиями до конца весны

Никита Худяков
Общество
В Минпромторге подтвердили открытие магазинов Inditex в РФ под новыми названиями до конца весны
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Все магазины бывшей Zara, а также другие точки, принадлежащие испанской группе Inditex в России, начнут свою работу в стране под новым управлением и названиями до конца весны. Об этом в среду, 5 апреля, сообщил заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.

— Все магазины готовы к открытию, которое должно произойти в апреле — мае. Коллекции с новыми бирками уже отшиты и завезены в Россию, — сказал он.

Отмечается, что испанская компания передаст новым владельцам все торговые площадки, находящиеся в России. Магазины будут открыты под новыми названиями: DUB, VILET, MAAG, ECRU.

Евтухов отметил, что покупателями бизнеса в России стала компания Fashion And More Management DMCC. Он подчеркнул, что сумма сделки не разглашается, передает РБК.

В начале года «Вечерняя Москва» узнала у президента общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александра Калинина, почему компании Inditex выгодно передать свой бизнес и смогут ли россияне покупать привычную одежду популярной сети.

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