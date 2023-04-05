СМИ: Мария Погребняк рассталась с мужем-футболистом из-за измен

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Несколько месяцев назад отношения между блогером Марией Погребняк и футболистом Павлом Погребняк дали трещину: пара приняла решение сделать паузу и пожить раздельно. Причиной размолвки могли стать многочисленные измены со стороны мужа.

— После возвращения Маши со съемок они много скандалили и в конце концов разъехались. Погребняк осталась в загородном доме вместе с сыновьями, Павел оттуда съехал, — он не грустит, продолжает активно тусоваться и весело проводить время. Пока они не приняли решение о разводе, но, скорее всего, он неизбежен, — рассказали в окружении семьи.

Футболиста неоднократно замечали в московских клубах и ресторанах в обнимку с девушками модельной внешности. Эта информация дошла до его супруги, которая долго закрывала глаза на измены, но решила закончить союз.

Пока супруги не придают огласке проблемы в отношениях и делают вид, что у них все хорошо. В одном из последних интервью Погребняк рассказывала, что они с мужем ставят в приоритет семью, а не посиделки с друзьями, передает StarHit.

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