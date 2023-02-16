«Надо уметь прощать»: Денис Матросов высказался о супружеских изменах

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В конце прошлого года актер Денис Матросов развелся со своей супругой Ольгой Головиной. Он рассказал, что тяжело переживал этот разрыв.

— Я удрученно воспринял эти события. Нет ничего радостного в том, что моя очередная семья разрушилась, ведь всегда мечтаешь, чтобы семья была одна и на всю жизнь. Я оглянулся на свои поступки, порассуждал на тему того, что со мной не так, почему семейное счастье обходит меня стороной, — рассказал артист.

До брака с Ольгой актер 14 лет прожил с коллегой Марией Куликовой. У них есть сын Иван. Но в 2015 году актриса подала на развод, предположительно, из-за измен Матросова.

Сам звезда всегда возмущается, когда слышит слухи о своих изменах.

— Я не был замечен ни в каких скандальных историях, изменах, о которых почему-то продолжают фантазировать и трезвонить, при том что никогда в жизни никому из своих жен я не изменял! — возмутился актер.

Также он заявил, что продолжает верить в семейное счастье.

— Мы все неидеальные, в браке нужно уметь прощать, — заключил артист в интервью «7дней».

В декабре прошлого года Матросов раскрыл причину развода со второй женой. Ольга подала на развод и забрала их общего сына Федора.