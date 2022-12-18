Звезда «Кармелиты» Матросов раскрыл причину развода со второй женой

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Актер Денис Матросов вскоре станет снова холостяком. Вторая супруга звезды сериала «Кармелита» уехала из Москвы. Ольга подала на развод и забрала их общего сына Федора.

В ближайшее время в столичном Гагаринском районном суде пройдет заседание о расторжение брака. Также супругам предстоит решить вопрос опеки над мальчиком. Суд установит место жительства ребенка и размер алиментов.

Матросов винит себя в расставании и уверен, что именно его характер способствовал тому, что супруга решила с ним развестись.

— Это сто процентов никакая не ревность. Жизнь с актером — специфическая и непростая. Связано это с излишней эмоциональностью и несдержанностью. Но в глобальных вещах я человек верный, преданный и стабильный. Я давно разлюбил себя, к сожалению большому. Думаю, что из-за этого как раз и потерял интерес со стороны женщин ко мне, — рассказал актер в программе «Ты не поверишь!» на НТВ.

6 декабря сообщалось, что Матросов разводится со своей второй женой Ольгой, с которой прожил около семи лет. Общий сын пары Федор родился в 2016 году. Известно, что инициатором разрыва стала супруга артиста. Она подала на развод в октябре.