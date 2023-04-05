Подпольный цех по производству поддельного масла ликвидировали на юго-востоке Москвы

Фото: Пресс-центр МВД России

На юго-востоке столицы полицейские ликвидировали подпольный цех по производству некачественного топленого масла. Об этом сообщила официальный представитель Ирина Волк в среду, 5 апреля.

По ее словам, производство было организовано на территории гаражного кооператива. Несколько злоумышленников растапливали кустарным способом пальмовое масло и разливали субстанцию по стеклянным банкам. Преступники клеили этикетки топленого сливочного масла от известных производителей, после чего продавали контрафактный товар на рынках столичного региона.

Сотрудники полиции раскрыли преступную деятельность группы и задержали двоих подозреваемых: организатора производства и одного из подельников. При обысках правоохранители обнаружили более 1700 готовых поддельных продуктов. Банки отправили на экспертизу, которая определит степень опасности фальсификата для здоровья потребителя, а также размер нанесенного правообладателям ущерба.

По факту преступления было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное использование средств индивидуализации товаров, совершенное группой лиц». Фигуранты находятся под подпиской о невыезде. Полиция разыскивает их соучастников.

Другую подпольную фабрику накрыли в Подмосковье. Группа иностранцев разводила химикаты в воде, после чего наклеивала на бутылки этикетки известных брендов газировки.