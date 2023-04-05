Пьяный мужчина разбил витрину в подземном переходе на северо-востоке Москвы

Москва, метро ВДНХ Карта всех событий

На северо-востоке города пьяный мужчина разбил витрину в подземном переходе станции метро. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в среду, 5 апреля.

По ее словам, преступление произошло в переходе к станции метро «ВДНХ» Калужско-Рижской линии. 39-летний злоумышленник совершил преступление из хулиганских побуждений, так как ничего не забрал и просто ушел. Инцидент сняла камера видеонаблюдения.

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео: Пресс-служба прокуратуры Москвы

Хулигана задержали.

— Злоумышленник уже принял меры к частичному возмещению причиненного материального ущерба, — отметила Нефедова.

В его отношении могут возбудить уголовное дело по статье «Вандализм». Принятие решения контролирует прокуратура Московского метрополитена.

Другой акт вандализма произошел в Можайске. Подросток повредил горелку Вечного огня.