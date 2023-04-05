Эксперт Колодочкин перечислил вредные привычки, которые увеличивают износ автомобиля

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Некоторые привычки водителей (например, курение в салоне) ведут к ухудшению внешнего вида машины. Однако многие автовладельцы имеют и более опасные привычки, которые способны привести к преждевременному выходу из строя целых узлов автомобиля. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал автоэксперт Михаил Колодочкин.

Как отметил эксперт, курение не только вредит здоровью водителя, но и влияет на состояние салона автомобиля.

— От курения в салоне будет плохая видимость, потому что на стекле образуется сильная пленка. Хотя стекла можно отмыть, и тогда автомобиль будет в норме, — подчеркнул специалист.

Некоторые привычки водителей напрямую ведут к износу автомобиля, уверен Колодочкин. Например, если владелец машины с механической коробкой передач предпочитает выжимать сцепление во время остановок, ресурс механизма будет снижен, предупредил собеседник «ВМ».

Автоматическую коробку передач также возможно досрочно вывести из строя, уточнил эксперт.

— Есть категория водителей, которые на каждом светофоре переключают селектор в положение паркинга. Они свято верят, что именно так нужно себя вести. А так делать категорически нельзя, поскольку как раз из-за этого изнашивается коробка. Включить паркинг можно в том случае, если вас ждет длительная остановка. Например, на железнодорожном переезде, — рекомендовал специалист.

Еще одна вредная привычка — не пользоваться ручным тормозом, отметил Колодочкин. Если автомобиль с автоматической коробкой передач оставить на уклоне без ручного тормоза, некоторые детали будут испытывать повышенную нагрузку.

Водители автомобилей с «механикой» при остановке на горке также нередко допускают ошибки, заметил эксперт.

— Многие водители во время остановки «в горку» не ставят машину на ручной тормоз, а удерживают ее педалью. При трогании автомобиль может сдвинуться назад на несколько десятков сантиметров и случайно кого-то ударить. Это уже будет пусть и маленькая, но авария, — подчеркнул Колодочкин.

Как отметил собеседник «ВМ», распространено мнение, что регулярная заправка автомобиля в момент, когда топливо практически полностью израсходовано, ведет к повышенному износу топливного насоса. Однако испытания показывают, что топливный насос — одна из самых надежных деталей в автомобиле, и вывести его из строя практически нереально, заключил он.