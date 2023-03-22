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Можно остаться без прав: из-за каких проблем с автомобильной оптикой нельзя садиться за руль

Игорь Синельников

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Общество
Можно остаться без прав: из-за каких проблем с автомобильной оптикой нельзя садиться за руль
Фото: Unsplash

С 23 марта ГИБДД планирует проводить профилактическое мероприятие под названием «Технический контроль». Инспекторы будут уделять особое внимание оснащению транспортных средств исправной оптикой. Из-за каких проблем с оптиков водитель может нарваться на неприятные последствия, «Вечерней Москве» рассказал автоюрист Лев Воропаев.

По словам эксперта, нередко внимание инспекторов привлекает отсутствие включенного ближнего света фар или дневных ходовых огней. За данное нарушение положен штраф до 500 рублей.

Более серьезные последствия будут, если автовладелец самовольно оснастил автомобиль световыми приборами, предупредил специалист.

— Вторая проблема, которая вызывает у сотрудников ГИБДД интерес, — установка световых приборов, не предусмотренных заводом-изготовителем. В этом случае предусмотрено лишение прав на срок от полугода, — отметил Воропаев.

Кроме того, правила запрещают установку на автомобиле световых приборов неверного цвета: например, в передней части нельзя ставить никаких огней, кроме белых или желтых, пояснил юрист. В этом случае автомобилиста также могут лишить прав на срок от полугода.

Воропаев подчеркнул, что проблемы со световыми приборами обычно не являются поводом для задержания транспортного средства, однако водителю могут запретить ехать без устранения неисправности.

— В случае проблем со световыми приборами транспортные средства обычно не задерживают. Например, если в машине установлен ксенон, сотрудники полиции могут выкрутить или вынуть световой прибор. А если световые приборы не работают, то по правилам дорожного движения в темное время суток передвигаться запрещено. Сотрудники полиции в некоторых ситуациях могут потребовать от водителя, чтобы он вызвал эвакуатор либо оставил машину на месте остановки, — объяснил специалист.

Автоюрист отметил, что в случае с автомобилем каршеринга водитель также несет ответственность за исправность световых приборов во время движения. Беря автомобиль в аренду, он должен проверить его исправность, в том числе оценить работу стоп-сигналов. Например, попросить кого-то посмотреть, загораются ли огни при нажатии на тормоз.

Привлечь внимание инспекторов может и неработающая подсветка номера или габаритные огни, добавил специалист.

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