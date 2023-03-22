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Приметы и советы

Водителям рассказали о новом запрете садиться за руль при определенном случае

Никита Худяков
Общество
Водителям рассказали о новом запрете садиться за руль при определенном случае
Фото: Pexels

При обнаружении неисправности светотехники автомобиля даже трезвые водители не имеют права садиться за руль, а машина может быть эвакуирована до тех пор, пока правонарушение не будет устранено. Об этом в среду, 22 февраля, сообщает портал Primpress.

По их данным, с 23 марта ГИБДД планирует провести профилактическое мероприятие под названием «Технический контроль». Инспекторы будут уделять особое внимание оснащению транспортных средств исправной оптикой.

Если сотрудник остановит неисправный автомобиль на дороге, то немедленно наложит запрет на вождение, а автомобиль будет эвакуирован на штрафстоянку до устранения нарушения, говорится в материале.

С 1 марта в России вступил в силу ряд поправок в ПДД. В частности, в документе узаконили новую секцию светофора, поменяли правила парковки, а также прописали понятие «средство индивидуальной мобильности». «Вечерняя Москва» разбиралась, какие еще нововведения ждут автолюбителей в начале весны.

В чем суть нововведения, «ВМ» объяснил автоюрист Дмитрий Славнов. По его словам, глобальных изменений в ПДД не произошло. Они нацелены на уточнение уже действующих правил проезда круговых перекрестков.

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