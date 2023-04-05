Машина с двумя детьми провалилась в яму с кипятком в Санкт-Петербурге

Фото: Пресс-служба МЧС России

В Санкт-Петербурге на Дровяной улице прорвало трубопровод, в результате чего на дороге образовалась глубокая яма с кипятком. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС в среду, 5 апреля.

Инцидент произошел в районе дома № 4 по Дровяной улице. В образовавшуюся от прорывая яму с горячей водой провалилась машина, в которой находился мужчина с двумя детьми.

На место происшествия прибыли 10 сотрудников МЧС и три единицы техники. Спасатели помогли пострадавшим выбраться. В результате есть пострадавшие, в том числе один ребенок.

Похожий случай произошел в Санкт-Петербурге 30 января. На Бассейной улице прорвало трубу горячего водоснабжения. Рядом с местом происшествия находился прохожий, который получил ожоги от пара.