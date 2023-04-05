Прокуратура проводит проверку по факту прорыва трубы с кипятком в Санкт-Петербурге

Фото: Пресс-служба МЧС России

По факту прорыва трубопровода на Дровяной улице в Санкт-Петербурге проводится проверка. Об этом сообщили в пресс-службе города в среду, 5 апреля.

По информации ведомства, этот участок трубопровода эксплуатирует АО «Теплосеть Санкт-Петербурга». Сотрудники прокуратуры проверят соблюдения требований законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства, а также действия уполномоченных должностных лиц.

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео: Пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга

На данный момент экстренные службы города проводят работы по ликвидации последствий аварии.

Инцидент, о котором идет речь, произошел на Дровяной улице в районе дома № 4. В результате прорыва трубы на дороге образовалась яма с горячей водой, в которую упал автомобиль с мужчиной и двумя детьми. Есть пострадавшие.