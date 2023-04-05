Сергей Собянин продлил проект диспансерного наблюдения москвичей с хронической сердечной недостаточностью

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

В столице продолжается проект по диспансерному наблюдению за гражданами с хронической сердечной недостаточностью. Об этом в среду, 5 апреля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Своевременное лечение помогает снизить или отсрочить тяжелые проявления этого заболевания. По новому московскому стандарту пациенты получают индивидуальную программу наблюдения. Врачи контролируют их состояние в динамике, — отметил он.

Для этого в Единую медицинскую информационно-аналитическую систему (ЕМИАС) столицы был внедрен сервис «Диспансерное наблюдение», где лечащий врач может увидеть информацию о вызове скорой пациентом и при необходимости пригласить его на прием.

В настоящее время нововведением пользуются 400 помощников врачей, которые консультируют граждан по всем медицинским вопросам и помогают записаться на исследования. Программа диспансерного наблюдения охватывает почти миллион москвичей, страдающих девятью хроническими заболеваниями, написал Собянин в своем Telegram-канале.

С 2012 года москвичи воспользовались сервисами онлайн-записи к врачу более 500 миллионов раз. Уточняется, что 64 процента записей с начала этого года совершены при помощи мобильного приложения с электронной медицинской картой «ЕМИАС. ИНФО».