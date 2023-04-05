Легковой автомобиль врезался в трактор на востоке Москвы

Фото: Вечерняя Москва

Москва, Измайловский бульвар Карта всех событий

На востоке столицы произошло ДТП с участием легкового автомобиля и трактора. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе МВД по городу в среду, 5 апреля.

По данным ведомства, авария произошла на 5-й Парковой улице. Столкнулись Subaru и трактор. Водителей осмотрели сотрудники скорой помощи. По предварительной информации, никто не пострадал.

Как сообщил «ВМ» источник, знакомый с ситуацией, движение на пересечении 5-й Парковой и Измайловского бульвара частично перекрыто.

Другое ДТП произошло на улице Преображенский Вал. Из-за столкновения двух машин задерживалось отправление трамваев.