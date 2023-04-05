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Легковой автомобиль врезался в трактор на востоке Москвы
Москва, Измайловский бульвар Карта всех событий
На востоке столицы произошло ДТП с участием легкового автомобиля и трактора. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе МВД по городу в среду, 5 апреля.
По данным ведомства, авария произошла на 5-й Парковой улице. Столкнулись Subaru и трактор. Водителей осмотрели сотрудники скорой помощи. По предварительной информации, никто не пострадал.
Как сообщил «ВМ» источник, знакомый с ситуацией, движение на пересечении 5-й Парковой и Измайловского бульвара частично перекрыто.
Другое ДТП произошло на улице Преображенский Вал. Из-за столкновения двух машин задерживалось отправление трамваев.
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