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Легковой автомобиль врезался в трактор на востоке Москвы

Степан Жирнов
Происшествия
Легковой автомобиль врезался в трактор на востоке Москвы
Фото: Вечерняя Москва
Москва, Измайловский бульвар Карта всех событий

На востоке столицы произошло ДТП с участием легкового автомобиля и трактора. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе МВД по городу в среду, 5 апреля.

По данным ведомства, авария произошла на 5-й Парковой улице. Столкнулись Subaru и трактор. Водителей осмотрели сотрудники скорой помощи. По предварительной информации, никто не пострадал.

Как сообщил «ВМ» источник, знакомый с ситуацией, движение на пересечении 5-й Парковой и Измайловского бульвара частично перекрыто.

Другое ДТП произошло на улице Преображенский Вал. Из-за столкновения двух машин задерживалось отправление трамваев.

Восточный административный округ (ВАО) Москва ДТП МВД Район Измайлово
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