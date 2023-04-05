С Россией договориться не выйдет: могут ли США прекратить поставки СПГ в Европу и чем это чревато

Фото: shutterstock

Евросоюз ждут трудности в случае, если США запретят экспорт сжиженного природного газа (СПГ). Такое мнение высказала экс-глава МИД Австрии Кнайсль. Возможен ли такой сценарий и чем именно это будет грозить странам Евросоюза, «Вечерней Москве» рассказал аналитик, международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов.

Как отметил специалист, Европа сильно зависит от американского газа.

— США являются крупнейшим поставщиком газа в Европу. Если вдруг по какой-то причине США откажутся поставлять газ, это будет очень странно: весь производимый в США газ не потребляется внутри страны. В этом случае у Европы будут большие проблемы, — уверен собеседник «ВМ».

По мнению Демидова, подобные заявления связаны с желанием поддержать цены на газ, чтобы они держались на приемлемом уровне и не падали во благо американских поставщиков. Единственной гипотетической причиной для запрета поставок могло бы стать желание США контролировать Европу, однако Америка и без того достаточно контролирует страны ЕС, подчеркнул эксперт.

Демидов подчеркнул: в случае прекращения поставок американского СПГ Европа останется без газа.

— Сложно сказать, что в такой ситуации стала бы делать Европа. Трудно представить себе вариант, что европейские политики смогут договориться с Россией после всех принятых в отношении РФ законопроектов. Так что они либо будут мерзнуть, либо пойдут на любые условия, которые им обозначат США, — предположил аналитик.

Собеседник «ВМ» подчеркнул, что в случае прекращения поставок из США европейцы смогут пережить одну зиму, но сокращение потребления будет еще большим, чем после отказа от российского газа. Однако на практике практически невозможно представить сценарий, при котором США прекратят поставки СПГ в Европу, заключил Демидов.