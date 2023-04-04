«Сотрудничество бессмысленно»: какими будут отношения России и Европы в будущем

Фото: Пресс-служба Совфеда

В прошлом году отношения страны Европы и России сильно ухудшились. Теперь Россия берет курс на сотрудничество с государствами в другой части мира, а на налаживание отношений с Евросоюзом понадобится не один год. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал политолог Юрий Светов.

По словам собеседника «ВМ», у политиков Евросоюза всегда было ощущение, что Россия будет выполнять все их указания.

— Мы всегда демонстрировали четкую ориентацию во внешней политике на отношения с США и Евросоюзом. От этого у них возникло ощущение, что они нам могут диктовать свою волю. Слова о том, что Европа сбрасывает энергетическую зависимость от России, тому пример. То, что казалось взаимовыгодными отношениями, они расценивают как зависимость, — рассказал политолог.

По мнению Светова, за 2022 год ЕС стал неотличим от НАТО. Если раньше ЕС говорил о себе как об экономическом сообществе, а НАТО — как об оборонительной организации, то теперь отличить их сложно. В обеих организациях говорят только о перевооружении украинских военных и необходимости не дать России победить, подчеркнул эксперт.

Такая политика Евросоюза делает дальнейшее сотрудничество России и Европы бессмысленным, уверен Светов.

— В доктрине внешней политики России было движение к снятию визового режима с Евросоюзом. Теперь этого нет, как и некоторых других аспектов. Мы четко обозначили, что не считаем их настолько важными для России, как все время до этого, — заметил собеседник «ВМ».

Специалист подчеркнул, что для России гораздо более приоритетным регионом стала Азия. Страны в этой части мира либо нейтральные к РФ, либо практически дружественные. Атлантическая часть мира превратилась в недружественное объединение, отметил политолог.

Договариваться с Европой будет возможно тогда, когда американцы перестанут ее контролировать, заметил Светов.

— Давайте взглянем на историю Европы с 1945 года. С момента победы до Хельсинского соглашения прошло 30 лет, пока страны Европы не смогли о чем-то договориться. Но к участию в этих договоренностях пригласили США и Канаду. США использовали эти соглашения как возможность разрушить СССР. Больше мы на это не пойдем. И речь идет о том, что с Европой можно договариваться, когда она будет самостоятельна в своей политике, — уверен политолог.

Собеседник «ВМ» резюмировал, что для наступления разрядки в отношениях стран Евросоюза и России должно пройти не менее 20 лет.

Россия рассматривает Европейский союз как недружественное объединение. Об этом в ходе интервью заявил глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Лавров отметил, что в ухудшении отношений России и Европы виноват сам Евросоюз, так как его руководители открыто заявляют о необходимости нанесения РФ стратегического поражения.