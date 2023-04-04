Лавров заявил, что Россия рассматривает ЕС как недружественное объединение

Фото: Пресс-служба Совфеда

Россия рассматривает Европейский союз как недружественное объединение. Об этом заявил глава министерства иностранных дел Сергей Лавров.

— Евросоюз потерял Россию. Но он сам в этом виноват. Ведь именно страны — члены ЕС и руководители самого Союза открыто заявляют о необходимости нанесения РФ, как они выражаются, стратегического поражения. Поэтому мы рассматриваем Евросоюз в качестве недружественного объединения, — сказал он в интервью «Аргументам и фактам».

Также министр указал на накачивание Украины оружием и отправкой инструкторов и наемников для ВСУ.

По его словам, Россия сделала необходимые выводы и будет действовать «при необходимости жестко», опираясь на национальные интересы и принципы взаимности. Но в случае отказа Евросоюза от антироссийского курса, Москва рассмотрит предложения в соответствии с Концепцией внешней политики РФ.

Кроме того, Лавров заявил, что США и их союзники пытаются сорвать второй саммит Россия-Африка, который должен пройти в июле в Санкт-Петербурге.