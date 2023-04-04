Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Лавров заявил, что Россия рассматривает ЕС как недружественное объединение

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Лавров заявил, что Россия рассматривает ЕС как недружественное объединение
Фото: Пресс-служба Совфеда

Россия рассматривает Европейский союз как недружественное объединение. Об этом заявил глава министерства иностранных дел Сергей Лавров.

— Евросоюз потерял Россию. Но он сам в этом виноват. Ведь именно страны — члены ЕС и руководители самого Союза открыто заявляют о необходимости нанесения РФ, как они выражаются, стратегического поражения. Поэтому мы рассматриваем Евросоюз в качестве недружественного объединения, — сказал он в интервью «Аргументам и фактам».

Также министр указал на накачивание Украины оружием и отправкой инструкторов и наемников для ВСУ.

По его словам, Россия сделала необходимые выводы и будет действовать «при необходимости жестко», опираясь на национальные интересы и принципы взаимности. Но в случае отказа Евросоюза от антироссийского курса, Москва рассмотрит предложения в соответствии с Концепцией внешней политики РФ.

Кроме того, Лавров заявил, что США и их союзники пытаются сорвать второй саммит Россия-Африка, который должен пройти в июле в Санкт-Петербурге.

Сергей Лавров Евросоюз (ЕС) МИД РФ
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

В крупнейших музеях увольняют директоров скорее, чем осыпаются листья в осеннем лесу

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Напрасные слова и глупая гордыня

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Время собирать и разбрасывать танки

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как нам жить сегодня

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Между прошлым и будущим: почему большинство россиян хотят вернуться в XX век?

Иван Кудря
Иван Кудря

Маразм все больше крепчает: чего хочет МОК и во что нам это обойдется

Аркадий Злочевский
Аркадий Злочевский

Ждем выполнения плана посевной

Все мнения
О проекте