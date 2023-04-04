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Приметы и советы

Лавров заявил, что США пытаются сорвать второй саммит Россия-Африка

Юлия Курганова
В мире
Лавров заявил, что США пытаются сорвать второй саммит Россия-Африка
Фото: МИД РФ

Соединенные Штаты и их союзники пытаются сорвать второй саммит Россия-Африка, который должен пройти в июле в Санкт-Петербурге. Об этом в понедельник, 3 апреля, сообщил глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров.

— США и их вассалы делают все возможное, чтобы добиться международной изоляции РФ. Они пытаются торпедировать запланированный на конец июля в Санкт-Петербурге второй саммит Россия–Африка, отговорить от участия в нем наших африканских друзей, — сказал он в интервью изданию «Аргументы и факты».

Министр отметил, что среди африканских государств все меньше желающих «жертвовать коренными интересами ради США и их прихвостней, таскать «каштаны из огня» для бывших колониальных метрополий».

— Поэтому попытки помешать нашему сотрудничеству с государствами Глобального Юга и Востока будут продолжаться, но их успех далеко не гарантирован, — подчеркнул Лавров.

Он сказал, что России есть что предложить странам Африки, в том числе в плане обеспечения их безопасности, удовлетворения потребностей в гуманитарной сфере.

Глава МИД РФ уточнил, что в ходе саммита будут подниматься такие вопросы, как передача технологий, развитие промышленности и критической инфраструктуры в Африке.

28 марта Сергей Лавров заявил, что для возобновления диалога с Россией США нужно вернуться к цивилизованному поведению и принципам отношений, которые закреплены в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений.

Сергей Лавров Африка США МИД РФ
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