Полиция накрыла крупную нарколабораторию в Подмосковье

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Московской области

В Подмосковье сотрудники полиции накрыли нарколабораторию и изъяли крупную партию синтетических запрещенных веществ. Об этом «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова в среду, 5 апреля.

По ее словам, трое злоумышленников оборудовали лабораторию в гаражном кооперативе в Голицыне Одинцовского городского округа. Сотрудники полиции вышли на след преступников и задержали у одного из боксов двух мужчин в противогазах. Из самого помещения шел сильный химический запах, а на полу внутри него было рассыпано неизвестное вещество белого цвета.

В ходе обыска правоохранители обнаружили пластиковый пакет с похожим содержимым, а также канистры с разнообразными реактивами и лабораторную посуду. Экспертиза показала, что в упаковке был мефедрон, масса которого превысила 29 килограммов.

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Позже в одном из местных СНТ полицейские задержали и третьего соучастника производства. В его жилище нашли два свертка с тем же наркотиком, масса которого превысила 13 граммов.

Все задержанные подтвердили, что производили наркотики, которые в дальнейшем планировали продавать на территории Одинцова.

По данным фактам было возбуждено уголовное дело по статьям «Покушение на незаконные производство и сбыт наркотических средств» и «Незаконные приобретение, хранение или перевозка прекурсоров наркотических средств». Фигурантов заключили под стражу.

Другая история с запрещенными веществами произошла в городском округе Щелково. В одном из местных СНТ полиция задержала москвичку с крупной партией мефедрона.