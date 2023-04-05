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Экномист Кочетков дал прогноз относительно курса рубля

Ирина Игнатенко
Экономика
Экномист Кочетков дал прогноз относительно курса рубля
Фото: shutterstock

Реальные причины ослабления рубля в настоящее время не до конца ясны из-за скромных объемов торгов на бирже, однако в скором времени рубль начнет привычное в таких ситуациях укрепление. Таким прогнозом поделился аналитик Андрей Кочетков.

Эксперт отметил, что на сегодняшний день наблюдается длительный и активный период ослабления российской валюты.

По словам Кочеткова, в ближайшее время произойдет разворот на валютном рынке с последующим ослаблением доллара и евро.

Он отметил, что российские банки и граждане уходят из валютных позиций. Они переводят свои средства в ОФЗ, за счет чего происходит укрепление рубля, передает НСН.

В свою очередь экономист Андрей Лобода отметил, что если доллар преодолеет отметку 82 рубля, а евро — 86 рублей, то эти значения станут апрельскими пиками. Снизить и держать под контролем инфляцию в этом случае вряд ли получится, передает ФАН.

Эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский посоветовал россиянам избавляться от наличных долларов и вкладываться в золото или юани. По его словам, на юани можно купить облигации российских корпораций, чтобы на этом зарабатывать.

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