Юбилей Расула Гамзатова отметили большой концертной программой

Глава управы Раменки Игорь Алексеев и ведущая мероприятия Ирина Гафиатуллина на мероприятии, приуроченном к 100-летию Расула Гамзатова / Фото: Альфия Гилазова

Во вторник, 4 апреля, в районе Раменки в школе № 1498 «Московская международная школа» прошло мероприятие, посвященное памяти поэта Расула Гамзатова. Оно было приурочено к 100-летию поэта.

Актовый зал школы заполнен учениками, учителями, почетными гостями. Все с замиранием сердца смотрят фильм о великом поэте, а за кадром звучит его голос, читающий проникновенные стихи. Позже на сцену вышли мужчины и женщины из ансамбля танцев Кавказа и Закавказья «Ликана», в национальных дагестанских нарядах, и под зажигательную музыку исполнили несколько номеров. Весь зал аплодировал им стоя.

Этот праздник для жителей района организовала управа района Раменки и Совет депутатов муниципального округа Раменки.

— Я с большим уважением отношусь к творчеству Расула Гамзатова. Это мероприятие мы готовили силами района — управы и нашего депутатского корпуса. Уверен, что подобные мероприятия способствуют нравственному и духовному воспитанию молодежи. Правильно, что они проводятся на базе образовательных учреждений. Юное поколение с удовольствием изучает произведения великих людей, — рассказал глава муниципального округа Раменки Станислав Дмитриев.

На празднике выступили ученики старших и младших классов, которые читали стихи поэта.

— Лирика Расула Гамзатова близка детям своей теплотой. Он воспевал общечеловеческие ценности: дружбу, любовь к матери, к отчему дому , родному краю, к Родине. Сейчас для ребят это очень важно. В сегодняшнем концерте приняли участие наши ученики: ансамбль барабанщиков «Миллениум», театральная студия «Движение», детский хор «Диапазон». Выступили и ученики «Шуваловская школа №1448», ребята замечательно прочитали произведения поэта, — отметила директор школы №1498 «Московская Международная школа» и депутат Совета депутатов муниципального округа Раменки Елена Малиованова.

На празднике почетными гостями стали дочери поэта, Салихат и Патимат Гамзатовы.

— Современную литературу невозможно представить без имени великого поэта и человека широкой души, Расула Гамзатовича Гамзатова. Его творчество, поэзия –—достояние не только аварского, дагестанского народа, но и всего российского общества, в целом, — подчеркнул глава управы Раменки Игорь Алексеев.

СПРАВКА

Столичный центр образования № 1498 был открыт как средняя общеобразовательная школа № 1198 города Москвы 1 сентября 1994 года.

Учредителем выступил Департамент образования Москвы.

В 2009 году этой школе был присвоен статус «Центр образования «Московская международная школа». Теперь это базовая школа Национального университета «Высшей школы экономики».