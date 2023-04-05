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Рябков рассказал о шансах на восстановление договора с США о СНВ

Никита Худяков
Общество
Рябков рассказал о шансах на восстановление договора с США о СНВ
Фото: МИД РФ

Не исключено, что Договор о СНВ обречен, шансы на его восстановление небольшие. Об этом в среду, 5 апреля, заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

— Договор не умер, но он на интенсивной терапии. С точки зрения гипотетического восстановления его функционирования, я не думаю, что шансы большие, если только США не продемонстрируют готовность к реальному изменению своего глубоко враждебного курса по отношению к России. В противном случае договор обречен, — сказал он.

По словам Рябкова, реальность нужно воспринимать такой, какая она есть. Он отметил, что от США зависит возможность новых соглашений в этой сфере, передает радио Sputnik.

Российский президент Владимир Путин 28 февраля подписал указ о приостановке участия страны в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений. В тексте постановления говорится, что решение о возобновлении сотрудничества в рамках договора будет принимать президент России.

Политолог Сергей Маркелов рассказал «ВМ», что слова президента России относительно приостановки участия в СНВ-3 — сильный политический ход. Чтобы адекватно ответить на это заявление, американскому лидеру придется придумать грамотный встречный шаг.

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