Мужчину с партией наркотика задержали на ж/д станции в Новой Москве
Сотрудники полиции задержали мужчину с крупной партией наркотиков на железнодорожной станции на территории ТиНАО. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ЛО МВД России на станции Москва-Киевская в среду, 5 апреля.
По данным ведомства, внимание находившихся на станции Мичуринец транспортных полицейских привлек пьяный гражданин. Правоохранители подошли проверить документы у мужчины. В ходе разговора подозреваемый сильно нервничал, говорил невнятно, но запаха алкоголя не было. В связи с этим стражи правопорядка приняли решение доставить пассажира в дежурную часть.
В ходе личного досмотра в кармане штанов мужчины обнаружили воздушный шарик, внутри которого были две упаковки с порошком белого цвета. Позже экспертиза показала, что в свертках был метадон, масса которого составила 1,96 грамма.
Злоумышленник пояснил, что наркотик приобрел и хранил у себя для личного использования.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение и хранение наркотического средства». Фигурант находится под подпиской о невыезде.
Другая история, связанная с наркотиками, произошла в Подмосковье. Полиция ликвидировала подпольную лабораторию и изъяла особо крупную партию запрещенных веществ.