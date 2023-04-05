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Мужчину с партией наркотика задержали на ж/д станции в Новой Москве

Степан Жирнов
Происшествия
Мужчину с партией наркотика задержали на ж/д станции в Новой Москве
Фото: Пресс-служба ЛО​ МВД России на станции Москва-Киевская
Киевское направление Московской железной дороги, платформа Мичуринец Карта всех событий

Сотрудники полиции задержали мужчину с крупной партией наркотиков на железнодорожной станции на территории ТиНАО. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ЛО​ МВД России на станции Москва-Киевская в среду, 5 апреля.

По данным ведомства, внимание находившихся на станции Мичуринец транспортных полицейских привлек пьяный гражданин. Правоохранители подошли проверить документы у мужчины. В ходе разговора подозреваемый сильно нервничал, говорил невнятно, но запаха алкоголя не было. В связи с этим стражи правопорядка приняли решение доставить пассажира в дежурную часть.

В ходе личного досмотра в кармане штанов мужчины обнаружили воздушный шарик, внутри которого были две упаковки с порошком белого цвета. Позже экспертиза показала, что в свертках был метадон, масса которого составила 1,96 грамма.

Видео: Пресс-служба ЛО МВД России по Москве

Злоумышленник пояснил, что наркотик приобрел и хранил у себя для личного использования.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение и хранение наркотического средства». Фигурант находится под подпиской о невыезде.

Другая история, связанная с наркотиками, произошла в Подмосковье. Полиция ликвидировала подпольную лабораторию и изъяла особо крупную партию запрещенных веществ.

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