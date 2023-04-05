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В Подмосковье малолетняя девочка утонула в кипятке, пока мама была в магазине

Степан Жирнов
Происшествия
В Подмосковье малолетняя девочка утонула в кипятке, пока мама была в магазине
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

В Подмосковье трехлетняя девочка утонула в ванне с горячей водой, пока мама отошла в магазин. Об этом стало известно в среду, 5 апреля.

Трагедия произошла в городе Дубна. Мать двоих детей выбежала в магазин из дома и оставила их одних. Оставшись без присмотра, трехлетняя девочка открыла в ванной воду и прыгнула в нее, однако выбраться не смогла.

Ее четырехлетний брат не смог вытащить сестру, так как вода обжигала ему руки. Когда мать вернулась домой, девочка лежала под водой в ванне без сознания. Прибывшие на место врачи не смогли ее спасти.

Выяснением обстоятельств смерти ребенка занимаются следователи, сообщает Telegram-канал Shot.

Другая трагедия произошла в Москве. Семилетний ребенок утонул во время занятия в бассейне.

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