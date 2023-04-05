Тест TruD напишут в 26 странах мира

Фото: Пресс-служба мероприятия

В восьмой раз одновременно с Тотальным диктантом пройдет тест TruD, который позволит тем, кто изучает русский язык как иностранный, принять участие в акции вместе со всем миром 8 апреля. Тест напишут на 80 площадках в 26 странах пяти континентов, в том числе в Австралии, Аргентине, Египте, США, Франции.

Тест TruD — проект для всех, кто изучает русский язык как иностранный или неродной и хочет участвовать в Тотальном диктанте, но не уверен, что сможет написать оригинальный текст акции. TruD является неотъемлемой частью проекта «Тотальный диктант», поэтому проведение теста максимально приближено к порядку проведения самой акции.

Тест состоит из девяти заданий, разработанных экспертами проекта «Русский как иностранный» на основе оригинального текста Тотального диктанта. Десятое задание – небольшой отрывок из того же текста, который участники акции пишут под диктовку.

Он дает тем, кто делает тест TruD, почувствовать дух и атмосферу основной акции. Последнее задание выполняется по желанию и оценивается отдельно от остальных. Тест TruD составляет специальная группа при Филологическом совете Тотального диктанта. Первым руководителем группы была кандидат филологических наук, доцент Новосибирского государственного университета Татьяна Ивановна Белица. С 2019 года экспертную группу возглавила кандидат педагогических наук, руководитель центра русского языка и культуры Дальневосточного федерального университета Ирина Борисовна Череповская.

Регистрация на тест TruD открылась 29 марта.