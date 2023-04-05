Дом на 340 квартир построят по программе реновации в районе Западное Дегунино

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Москва, Коровинское шоссе Карта всех событий

В столичном районе Западное Дегунино построят дом на 340 квартир в рамках программы реновации. Об этом в среду, 5 апреля, сообщил председатель Комитета государственного строительного надзора Игорь Войстратенко.

— На месте двух ветхих пятиэтажек 60-х годов постройки появится новый современный многоквартирный дом, состоящий из двух корпусов переменной этажности. Согласно проекту они будут объединены одноэтажной нежилой частью и одноуровневой подземной автостоянкой, — рассказал он.

В новостройке появится 340 квартир: 82 однокомнатные, 224 двухкомнатные и 34 трехкомнатные. При этом две однокомнатные и шесть двухкомнатных будут предусмотрены для маломобильных жильцов. На первых этажах оборудуют комнаты консьержей, колясочные и кладовые для уборочного инвентаря.

Территорию вокруг дома благоустроят: уложат газон, высадят деревья и кустарники, передает официальный сайт мэра Москвы.

Глава города Сергей Собянин рассказал, что порядка миллиона квадратных метров жилья планируется построить в этом году в столице по программе реновации. При этом половину объектов составят детские сады, школы и спорткомплексы. Всего в 2023 году снесут около 200 старых пятиэтажек.