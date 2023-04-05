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Садовод Исаева рассказала, как на урожай повлияет позднее открытие дачного сезона в Петербурге

Ирина Игнатенко
Общество
Садовод Исаева рассказала, как на урожай повлияет позднее открытие дачного сезона в Петербурге
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Синоптики рассказали, что дачный сезон в Петербурге начнется не раньше середины апреля. Долгожданное потепление принесет антициклон, который будет определять погоду. Доктор сельскохозяйственных наук, садовод Ирина Исаева рассказала, как позднее начало сезона скажется на урожае.

Специалист успокоила дачников и отметила, что погода выровняется в течение весенне-летнего сезона и жители области не останутся без урожая.

Что касается первых дачных хлопот, то Ирина Исаева рекомендовала направить силы на подкормку многолетних растений. Молодые деревья и кустарники нужно подкормить азотными удобрениями. Благодаря проникновению в почву с талой водой удобрения расслоятся, они попадут к каждой клеточке, передает издание «Невские новости».

В минувшие выходные в Петербурге наблюдался снежный коллапс. В начале апреля произошел ряд сильных снегопадов, что привело к росту аварийных ситуаций в различных частях города, передает Nation news.

Основными источниками опасности на даче являются клещи, бешеные животные, овощи и самостоятельно выловленная рыба. Об этом рассказала врач-инфекционист, ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Маргарита Провоторова.

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