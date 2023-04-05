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Гендиректор МАГАТЭ Гросси лично увидел последствия обстрелов ЗАЭС

Полина Пашкина

Сюжет: 

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Гендиректор МАГАТЭ Гросси лично увидел последствия обстрелов ЗАЭС
Фото: IAEA Imagebank / BY 2.0

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси смог лично увидеть последствия обстрелов Запорожской атомной электростанции, которые произошли осенью 2022 года. Об этом глава организации заявил в среду, 5 апреля, в ходе встречи с гендиректором «Росатома» Алексеем Лихачевым.

Гросси посетил ЗАЭС на прошлой неделе. Это был его второй визит на станцию и первый — после учреждения постоянного присутствия экспертов МАГАТЭ на ней.

Гендиректор организации отметил присутствие на ЗАЭС новых российских дизельных генераторов и блочно-модульных котельных, передает Telegram-канал «Росатом».

Лихачев обсудил с Гросси предпринимаемые шаги для организации безопасной эксплуатации станции. Российская сторона также подчеркнула готовность продолжить работу по реализации инициативы МАГАТЭ по обеспечению ядерной и физической ядерной безопасности на ЗАЭС.

Глава МАГАТЭ прибыл на Запорожскую АЭС 29 марта. Всего туда приехали 11 человек, среди которых — сам Гросси, три инспектора для ротации и семь представителей департамента безопасности и поддержки ООН.

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